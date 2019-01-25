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14:32

При строительстве участка метро прорвался грунт

происшествия строительство

14:32

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Прорыв грунта произошел при строительстве участка метро между станциями "Текстильщики" и "Нижегородская". В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оператора строительства – АО "Мосинжпроект".

Инцидент произошел из-за того, что при проходке тоннеля метро тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) встретил "водяную линзу". Прорыв грунта составил около 10 кубометров.

Метростроители приняли меры по защите тоннеля. Ситуацию стабилизировали, последствия устраняются.

Ранее на юго-востоке Москвы в здании автобазы образовалась трещина с первого по четвертый этаж. По данным СМИ, одной из причин произошедшего могли стать работы по прокладке тоннеля метро.

В стене и на крыше здания автобазы в Москве образовалась трещина

происшествия строительство

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