При строительстве участка метро прорвался грунт

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Прорыв грунта произошел при строительстве участка метро между станциями "Текстильщики" и "Нижегородская". В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оператора строительства – АО "Мосинжпроект".

Инцидент произошел из-за того, что при проходке тоннеля метро тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) встретил "водяную линзу". Прорыв грунта составил около 10 кубометров.

Метростроители приняли меры по защите тоннеля. Ситуацию стабилизировали, последствия устраняются.

Ранее на юго-востоке Москвы в здании автобазы образовалась трещина с первого по четвертый этаж. По данным СМИ, одной из причин произошедшего могли стать работы по прокладке тоннеля метро.