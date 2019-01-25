В стене здания автобазы в Москве образовалась трещина

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Из здания автобазы во 2-м Грайвороновском проезде на юго-востоке столицы эвакуировали сотрудников из-за угрозы обрушения. На месте работают сотрудники экстренных служб.

По информации ТАСС, на стене и на крыше постройки появилась трещина. На место происшествия выезжали сотрудники столичного главка МЧС. Эвакуация проходилась по инициативе персонала. По предварительной информации, здание находится на балансе "МКС" (филиала ПАО "МОЭСК").