В Твери на ходу загорелся автобус с пассажирами

Снимок с видео YouTube/Tverigrad Информационный портал

В Твери следователи проверяют информацию о возгорании автобуса с пассажирами, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По сообщениям СМИ инцидент произошел на выезде из города. Причиной пожара мог стать неисправный двигатель.

Помимо водителя в салоне находились еще два пассажира. Они смогли самостоятельно покинуть горящий автобус. Водитель получил ожоги рук.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.