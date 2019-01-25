Пассажиры попавшего в ДТП на юго-западе Москвы автобуса не пострадали

Фото: АГН "Москва"/Мобильный репортер

Пассажиры маршрутного автобуса, который попал в ДТП на юго-западе столицы, не пострадали. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГУП "Мосгортранс".

На улице Обручево в районе Черемушки утром в пятницу, 25 января, автомобиль Volkswagen въехал в стоявший на остановке автобус маршрута №224. Погиб один человек – водитель, находившийся за рулем иномарки. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Накануне четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи и такси. Автомобили столкнулись на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов в Москве. Очевидцы говорят, что водитель такси намеренно не пропустил машину с пациентами.