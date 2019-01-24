Четыре человека пострадали в ДТП на Мичуринском проспекте

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Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи и такси. Авария случилась на Мичуринском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате ДТП с участием скорой и такси, по предварительным данным, пострадали четыре человека", – сказал собеседник агентства.

Машины скорой помощи и такси столкнулись на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов.

Обстоятельства аварии выясняют.