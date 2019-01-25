Один человек погиб в ДТП с автобусом на юго-западе столицы

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На юго-западе столицы в результате ДТП с участием рейсового автобуса погиб один человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе Черемушки на улице Обручева. По предварительной информации, столкнулись автобус и легковой автомобиль Volkswagen. Погиб мужчина, находившийся за рулем иномарки. На месте происшествия работают полицейские и специалисты скорой помощи.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи столкнулась с такси на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского проспектов этой ночью. От мощного удара машина с медиками и пациентом, которого они везли в больницу, перевернулась. Очевидцы говорят, что водитель такси намеренно не пропустил машину с пациентами.