Две полосы перекрыты на МКАД в районе Боровского шоссе из-за ДТП

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На внешней стороне МКАД в районе Боровского шоссе перекрыты две полосы движения после аварии с участием двух автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что ДТП произошло на 49-м километре МКАД около съезда на Проектируемый проезд № 68 в Солнцеве.

"На месте работают оперативные службы города. Перекрыты две полосы движения в сторону развязки с Боровским шоссе, для движения свободны три полосы", – говорится в сообщении.

Ранее движение на ЦКАД в Подмосковье полностью перекрывали после ДТП с участием двух грузовиков. На месте происшествия образовался многокилометровый затор. В результате ДТП никто не пострадал.