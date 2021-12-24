Движение перекрыто на ЦКАД в Подмосковье после ДТП с двумя грузовиками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на ЦКАД в Подмосковье полностью перекрыли после ДТП с участием двух грузовиков. Об этом сообщает ТАСС.

"На 28-м километре ЦКАД (Дмитровский городской округ) произошло столкновение двух грузовых автомашин Scania", – рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

На месте происшествия образовался многокилометровый затор. В результате ДТП никто не пострадал.

В район аварии прибыли сотрудники ДПС и экстренные службы, обстоятельства инцидента уточняются.

Накануне в Москве произошло ДТП с участием иномарки-внедорожника и маршрутного такси. По данным ГИБДД, в результате столкновения пострадали шесть человек, из которых пятеро были пассажирами общественного транспорта.

