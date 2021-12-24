Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом на Алтае, привлекали за нарушения ПДД

17:42
Фото: телеграм-канал Readovka
Водителя автобуса, который столкнулся с поездом в Алтайском крае, трижды привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"Водитель автобуса за 2020–2021 годы трижды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения: за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования и за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время мужчине предстоит пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. На место инцидента направлены криминалисты и специалист-автотехник, полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
24 декабря грузовой состав столкнулся с рейсовым автобусом на регулируемом переезде на 363-м километре Западно-Сибирской железной дороги в Кулундинском районе Алтайского края.
Всего в автобусе находились 16 человек. По последним данным, пострадали в результате инцидента семь человек.
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