Число пострадавших в ДТП с автобусом и поездом на Алтае увеличилось до 7

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В Кулундинском районе Алтайского края число пострадавших при столкновении автобуса и грузового поезда увеличилось до семи, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

"В автобусе находились 16 человек", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось о четырех пострадавших. Авария произошла на 363-м километре Западно-Сибирской железной дороги. Грузовой состав столкнулся с рейсовым автобусом на регулируемом переезде.

Ранее поезд столкнулся с "Газелью" на переезде в Красноярском крае. ЧП произошло на перегоне в городском округе Лесосибирске.