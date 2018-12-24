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13:11

Посольство РФ сообщило имена погибших при крушении в Конго россиян

происшествия за рубежом

13:11

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Фото: ТАСС/Виталий Невар

Российское посольство в Демократической Республике Конго обнародовало имена россиян, погибших при крушении Ан-26 компании Gomair. Список опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

Жертвами катастрофы, произошедшей 20 декабря, стали Иван Масалов (1955 года рождения), Александр Кретов (1954 года рождения) и Евгений Тарасов (1959 года рождения).

Разбившийся самолет занимался доставкой в регионы страны материалов для проведения президентских и парламентских выборов. Трагедия произошла, когда борт возвращался из города Чикапа в Киншасу. В момент ЧП в самолете были 23 человека, включая российский экипаж.

Ранее посол РФ в стране Алексей Сентебов подтвердил гибель трех россиян. Он также сообщил об обнаружении тел погибших.

происшествия за рубежом

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