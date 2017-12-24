Иномарка столкнулась с трамваем на северо-востоке столицы



ДТП с участием трамвая произошло на северо-востоке столицы, передает телеканал Москва 24. В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля. Девушку после медосмотра отпустили домой.

В районе дома 1а по улице 1-я Останкинская автомобиль марки Hyundai въехал в трамвай, следовавший по маршруту №25.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель автомобиля, который проигнорировал требования дорожных знаков и не предоставил преимущество трамваю.

В городском транспорте никто не пострадал. К настоящему моменту трамвайное движение на данном участке восстановлено.