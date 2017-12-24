Utair рассказала о здоровье выпавшей из самолета стюардессы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Стюардесса авиакомпании Utair выпала из самолета в столичном аэропорту Внуково. Инцидент произошел во время предполетной подготовки самолета, который готовился к вылету в Ханты-Мансийск, передает ТАСС.

Бортпроводница поскользнулась во время закрытия двери и упала на бетонный перрон с высоты 3–4 метра. Девушку оперативно госпитализировали.

Ей оказали медицинскую необходимую помощь, и она покинула больницу. В авиакомпании сообщили, что выяснят причины случившегося и окажут своей сотруднице максимальную поддержку.