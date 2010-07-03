Пять человек спасли из пожара на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек спасли при тушении пожара в жилом доме на юго-востоке столицы. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу, пожар происходил в квартире на девятом этаже по адресу: улица Зарайская, дом 39 в районе Рязанский.

Спасенные переданы для осмотра наряду скорой помощи, среди них один ребенок. Информация о пострадавших на момент ликвидации пожара не поступала.

Пожар ранее крыша загорелась в жилом доме в подмосковном Королеве. Спасатели эвакуировали 40 человек, пострадавших нет.