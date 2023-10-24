Тела двух из четырех погибших из упавшей в ущелье иномарки подняли в КБР

Фото: МЧС Кабардино-Балкарии

Спасатели эвакуировали тела двух из четырех человек, погибших в результате падения иномарки в ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Поиски остальных продолжаются. ЧП произошло на федеральной автодороге Урвань – Уштулу в районе тоннеля Черекской теснины. Hyundai Solaris упал в обрыв. По информации прокуратуры КБР, среди погибших двое подростков 2007 и 2009 годов рождения.

Накануне поисково-спасательные работы были приостановлены из-за темноты. На месте происшествия работают 35 спасателей, 8 единиц техники, а также следственно-оперативная группа.

15 октября два человека погибли из-за столкновения грузовика ГАЗ-3507 и двух легковых автомобилей Nissan и BMW на федеральной автодороге в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.

ДТП произошло на 4-м километре федеральной автодороги "Обход города Нальчика". После столкновения Nissan загорелся. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Два автомобиля столкнулись на 99-м км МКАД