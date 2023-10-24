СК спустя 20 лет раскрыл убийство криминального авторитета Зеленого из Королева

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подмосковные следователи раскрыли громкое убийство криминального авторитета, совершенное 20 лет назад. Об этом сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

"По данным следствия, в 2003 году между двумя группировками возник конфликт из-за передела сфер влияния и получения денег от бизнесменов", – указали в СК.

В результате руководителя группировки обманом привезли в офис другой группировки, расположенный в Королеве. Оппоненты погибшего несколько раз выстрелили в него, а затем завернули тело в ковер, вывезли и закопали в лесу в Пушкинском районе Московской области.

Уточняется, что об убийстве стало известно в ходе расследования другого уголовного дела по аналогичной статье. После получения информации следователи, криминалисты, а также поисковики отряда "Наследие" регионального отделения ДОСААФ обнаружили скелет мужчины.

По подозрению в убийстве был задержан 57-летний бизнесмен из Королева. Следователи считают, что именно он обманным путем привез погибшего в офис.

Предпринимателю предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ "Убийство". Фигуранта уголовного дела заключили под стражу, а остальных соучастников разыскивают.



Как уточняет РЕН ТВ, убитым является криминальный авторитет Алексей Зирин по кличке Зеленый. Последние 20 лет его считали пропавшим без вести, однако в октябре 2023 года его тело было обнаружено.

Одним из фигурантов дела является бизнесмен и меценат из Королева Галиб Юсубов, его задержали. Журналисты указывают, что Юсубов является известным человеком в Королеве, на его счету много наград и благодарностей за активную гражданскую позицию.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в убийстве, которое было совершено более 26 лет назад. 25 марта 1996 года в квартире одного из домов на Щелковском шоссе было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Подозреваемый рассказал, что выстрелил в потерпевшего из пистолета-пулемета, будучи под наркотиками.

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