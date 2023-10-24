24 октября, 08:58Происшествия
Силы ПВО в Ростовской области сработали по воздушным целям в зоне СВО
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Российские системы ПВО сработали в Ростове-на-Дону по воздушным целям в зоне спецоперации за пределами Ростовской области. Об этом губернатор Василий Голубев написал в своем телеграм-канале.
"В донской столице в 08:08 работали установки ПВО. Отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО, за пределами Ростовской области", – заявил он.
Вместе с этим Голубев призвал граждан сохранять спокойствие.
В ночь на 24 октября стало известно, что Черноморский флот РФ отбивал на внешнем рейде возможную атаку подводных диверсионных сил и средств ВСУ. Такую информацию привел губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Какие-либо подробности он не уточнил.
ВС РФ отразили 29 атак ВСУ в зоне спецоперации за прошедшие сутки
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