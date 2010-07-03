В Москве у мужчины украли биткойн и 2,4 тысячи долларов

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Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи у жителя Подмосковья одного биткойна и 2,4 тысячи долларов, сообщили Агентству "Москва" в столичном главке МВД.

Подозреваемый задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, задержанный никогда не занимался финансовыми операциями, а, чтобы ввести в заблуждение потерпевшего, на несколько часов снял помещение в офисном центре на Пресненской набережной, где и получил деньги.

Общий ущерб заявитель оценил в 585 тысяч рублей.

Ранее двое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на букмекерскую контору на проспекте Вернадского. В МВД возбудили уголовное дело о разбое в особо крупном размере.