Пассажирский автобус перевернулся в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тульской области"

Пассажирский автобус № 12 перевернулся в Тульской области. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу региональных Госавтоинспекции и прокуратуру.

ДТП произошло утром 24 сентября. По данным ведомств, водитель автобуса "ПАЗ", который ехал из поселка Восточного в город Ефремово, не справился с управлением на трассе возле населенного пункта Стрельцы и допустил опрокидывание на бок.

На место оперативно приехали сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи. В момент происшествия в автобусе были несколько пассажиров. В результате пострадали 15 человек, в том числе ребенок. Все те, кто получил травмы разной степени тяжести, обратились за медпомощью.

Сотрудники ГАИ занимаются выяснением обстоятельств случившегося. Прокуратура взяла на контроль ход проверки, проводимой по факту инцидента. Точные причины происшествия будут определены после расследования.

