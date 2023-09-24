24 сентября, 23:08Происшествия
Неполадки возникли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину
Фото: 123RF/menzhiliyanatoly
Неполадки возникли на борту сухогруза, который плыл из Турции на Украину. О происшествии рассказали представители турецкой береговой охраны.
"У сухогруза ARTEY длиной в 114 метров, следовавшего из Измира на Украину, вышел из строя руль в проливе Дарданеллы в районе города Чардак", – передает РИА Новости сообщение ведомства.
Там также уточнили, что случившееся не отразилось на движении других судов.
Ранее стало известно, что моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. Из-за этого следователи начали проверку. В результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул.
До этого в проливе Дарданеллы произошло столкновение следующего из РФ в Грецию танкера с катером. Буксир TÜRKELİ и катер KEGM-9 быстро были направлены на место происшествия.
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