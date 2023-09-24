Неполадки возникли у сухогруза, следовавшего из Турции на Украину

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Неполадки возникли на борту сухогруза, который плыл из Турции на Украину. О происшествии рассказали представители турецкой береговой охраны.

"У сухогруза ARTEY длиной в 114 метров, следовавшего из Измира на Украину, вышел из строя руль в проливе Дарданеллы в районе города Чардак", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Там также уточнили, что случившееся не отразилось на движении других судов.

Ранее стало известно, что моторная лодка и теплоход столкнулись в Марий Эл. Из-за этого следователи начали проверку. В результате столкновения один мужчина был спасен, второй – получил травмы и утонул.

До этого в проливе Дарданеллы произошло столкновение следующего из РФ в Грецию танкера с катером. Буксир TÜRKELİ и катер KEGM-9 быстро были направлены на место происшествия.



Сухогруз загорелся в порту штата Нью-Джерси