В Санкт-Петербурге пропал режиссер БДТ имени Товстоногова Александр Никаноров

Фото: vk.com / БДТ имени Г. А. Товстоногова

Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова в Санкт-Петербурге Александр Никаноров перестал выходить на связь с 21 сентября. Сейчас театр ведет поиски режиссера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление театра.

Никаноров выехал из дома на велосипеде 21 сентября, не взяв с собой телефон и документы. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсово. Далее его след обрывается. С тех пор режиссер не выходит на связь.

Отмечается, что сейчас ведутся поиски Никанорова. Всех, кто всех, кто его видел, просят сообщить о местонахождении режиссера по телефону горячей линии. Поиски ведет полиция и поисково-спасательный отряд Лиза Алерт, а также друзья и коллеги режиссера.

"Мы благодарны всем неравнодушным и прилагаем все силы, чтобы в скором времени Александр был найден", – сообщили в театре.

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