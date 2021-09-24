При крушении вертолета Ка-27 экипаж не выжил – СМИ

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Экипаж вертолета Ка-27, который потерпел крушение на Камчатке, по предварительным данным, не выжил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"По предварительной информации, после осмотра места крушения с воздуха выживших нет", – сказал собеседник агентства.

Накануне СМИ сообщили, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Инцидент произошел в районе горы Острой.

По предварительной информации, на борту находились три человека. Как сообщают СМИ, вертолет принадлежит пятому авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району.