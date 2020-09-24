Россиянин отрубил сожительнице палец за неприличный жест

17:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Житель Пензенской области отрубил топором часть фаланги среднего пальца руки сожительницы за то, что она показала ему неприличный жест. Теперь мужчина предстанет перед судом, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Установлено, что между 44-летним жителем села Грабово Бессоновского района и его 49-летней сожительницей произошла ссора. Женщина пыталась выпроводить гостей мужчины и показала ему неприличный жест. Хозяин дома предупредил возлюбленную, что если это повторится, то отрубит ей палец.
"Сожительница не поверила, снова показала неприличный жест, а потом положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Мужчина ударил топором по ее пальцу, в результате чего женщина лишилась ногтевой фаланги", – говорится в сообщении.
Также мужчина самостоятельно обработал и перевязал рану сожительницы, после чего лег спать. Утром потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Ее сожителю грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее жительницу Словении, которая лишилась руки ради получения страховки в миллион евро, посадили в тюрьму на два года. Посте того как молодой человек девушки отсек ей руку циркулярной пилой, они обратились в больницу и сообщили о якобы несчастном случае. Часть руки они спрятали дома, чтобы ее не пришили медики, а девушка получила бы инвалидность. За мошеннические действия молодых людей приговорили к тюремному заключению.
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