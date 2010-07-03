Сбившего полицейских в Воскресенске водителя привлекли к ответственности

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Водителя автомобиля Suzuki привлекли к ответственности за наезд на двух сотрудников полиции в Воскресенске, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе областного главка МВД.

Инцидент произошел на улице Советской. 56-летний местный житель наехал на полицейских, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Обошлось без травм.

В отношении автомобилиста составили административный протокол о непредоставлении преимущества в движении пешеходам. Штраф за нарушение составляет до 2,5 тысячи рублей.

Ранее у дома 8 по улице Мосфильмовской в Москве столкнулись Volkswagen Tiguan и Range Rover. Движение в районе ДТП затруднено.