В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на терминале в порту Усть-Луга

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на терминале в порте Усть-Луга Ленинградской области утром в воскресенье, 24 августа. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли пожарные и сотрудники МЧС. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Всего дежурные силы ПВО перехватили и сбили 10 украинских БПЛА над портом Усть-Луга.

Ранее средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА возле Курской АЭС. Как сообщила пресс-служба атомной электростанции, при падении дрон сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд АЭС. Локальное возгорание было оперативно потушено, в результате чего третий энергоблок был разгружен на 50%.