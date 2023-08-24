15:12Происшествия
В ЕС отреагировали на инцидент с разбившимся самолетом Пригожина
Фото: телеграм-канал "112"
Евросоюз пока не обладает достоверными сведениями по происшествию с самолетом Евгения Пригожина. Об этом рассказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано, передает РИА Новости.
"Мы видели сообщения об авиакатастрофе. Однако, как и многое другое в России, нам это очень сложно проверить, в нашу задачу не входит комментировать это", – заявил он.
При этом Стано отметил, что Евросоюз не собирается комментировать вероятные последствия крушения самолета Пригожина.
Частный бизнес-джет, следовавший из Москвы в Петербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино 23 августа.
На борту EBM-135BJ находились 10 человек. Среди них Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Евгений Пригожин и трое членов экипажа – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова. Все они погибли.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
По данным Росавиации, самолет принадлежал компании "МНТ-Аэро". Ведомство создало комиссию для расследования обстоятельств и причин происшествия.
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