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24 августа, 23:23

СМИ сообщили об экстренной госпитализации Олега Меньшикова

происшествия культура

24 августа, 23:23

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных больниц, сообщает РИА Новости.

Как передает телеканал РЕН ТВ, 58-летнему актеру стало плохо после употребления спиртного.

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года. После окончания общеобразовательной и музыкальной школ поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина на курс Владимира Монахова. Дебютировал в кино в 1980 году в картине Сурена Шахбазяна "Жду и надеюсь". Известность актеру принесли роли в таких фильмах, как "Покровские ворота", "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник".

Свои знаковые театральные роли Меньшиков сыграл в спектаклях "Игроки" по пьесе Николая Гоголя и "Идиот" по роману Федора Достоевского.

С 4 апреля 2012 года Меньшиков является художественным руководителем драматического Театра имени Ермоловой.

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происшествия культура

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