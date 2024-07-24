Подозреваемый в передаче Украине информации о ВС РФ задержан в Ростове-на-Дону

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Работника одного из предприятий, расположенных в Ростове-на-Дону, задержали по подозрению в передаче Украине сведений о месте размещения военнослужащих российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

По информации спецслужб, он передал сведения о ВС РФ в апреле 2024 года. Как сообщает УФСБ по Ростовской области, эти данные могли быть использованы противником против российской армии, включая нанесение ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры России.

Ранее спецслужбы пресекли теракт на автовокзале в Ессентуках. Задержан уроженец одной из стран Центральной Азии. Как рассказали в ФСБ, мужчина провел разведку автовокзала и выбрал место для закладки взрывчатки. После совершения теракта он планировал уехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

