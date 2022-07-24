Пьяный водитель протаранил вход в Детский парк в Саратове

Фото: телеграм-канал "ЧП Саратов. Прямой эфир"

Пьяный водитель протаранил вход в Детский парк в центре Саратова. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Фрунзенского района города.

Авария случилась на пересечении улиц Пугачева и Мичурина. По предварительной информации, нетрезвый водитель Volkswagen Polo влетел в пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованный у входа в парк.

"Пострадавших нет. Администрацией района в отношении нарушителя будет составлен иск о возмещении ущерба", – говорится в сообщении.

Кроме того, по некоторым данным, после аварии машина загорелась.

Ранее мужчина погиб в результате наезда на него самосвала в ТиНАО. Авария произошла недалеко от станции метро "Прокшино". От полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящее время личность погибшего устанавливается.