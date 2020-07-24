Памятник Христофору Колумбу демонтировали в Чикаго

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Власти города Чикаго в США были вынуждены убрать из местного Грант-Парка памятник известному мореплавателю Христофору Колумбу. Об этом сообщает "Экспресс-газета".

Накануне возле монумента произошли столкновения протестующих против дискриминации чернокожего населения и правоохранительных органов. В памятник и стражей порядка кидали камни, пострадали несколько десятков представителей полиции.

Ранее протестующие афроамериканцы и представители радикальных левых движений в Чикаго несколько недель просили снести воплощенное напоминание о Колумбе.

До этого монумент в память об исследователе Америки пострадал в Сент-Луисе (штат Миссури). Статуя простояла на своем месте более 140 лет.

Протесты в США начались после насильственной смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в результате удушающего приема, который к нему применил полицейский в ходе задержания. Он подозревался в оплате товаров поддельным денежным знаком.

