Против сотрудника брянской колонии возбудили дело из-за смерти заключенного

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Сотрудника колонии №6 Брянской области, который в ходе "применения насилия" задушил заключенного, задержали. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.

"Сотрудник ИК-6 УФСИН по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии", – отмечается в сообщении. Обстоятельства смерти установила судмедэкспертиза.

По данным следствия, преступление произошло 22 июля. Ему предшествовал громкий скандал с пытками в колонии в Ярославле. Там заключенный выжил, но получил серьезные травмы.

Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия. Подозреваемым стал заместитель дежурного помощника начальника колонии.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России после ЧП в колонии Ярославля создаст комиссии для проверки случаев необоснованного применения силы к заключенным. Если превышение полномочий обнаружат, то каждый случай оценят отдельно и в отношении виновных применят строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.