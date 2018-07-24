Прокуратура начала проверку после убийства алтайской школьницей котенка

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Прокуратура Бурлинского района Алтайского края начала проверку после опубликованного в соцсетях видео, где школьница убила котенка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

На видео девочка убивает котенка топором. По информации СМИ, сделавшая это девочка является дочерью главы администрации села, в котором произошел инцидент.

Прокуратура пообещала оценить действия девочек и проконтролировать органы по работе с несовершеннолетними в школе, где учится девочка.

Волна акций защитников животных поднялась после скандального дела против хабаровских живодерок в 2017 году. Две студентки убивали собак и кошек, а фотографии с измученными животными выкладывали в соцсети. Суд приговорил девушек к заключению. После этого Госдума приняла закон об усилении наказания за живодерство. Теперь максимальный срок лишения свободы за подобные преступления составляет три года.