Прокуратура начала проверку после убийства алтайской школьницей котенка

24 июля, 12:21
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Прокуратура Бурлинского района Алтайского края начала проверку после опубликованного в соцсетях видео, где школьница убила котенка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
На видео девочка убивает котенка топором. По информации СМИ, сделавшая это девочка является дочерью главы администрации села, в котором произошел инцидент.
Прокуратура пообещала оценить действия девочек и проконтролировать органы по работе с несовершеннолетними в школе, где учится девочка.
Волна акций защитников животных поднялась после скандального дела против хабаровских живодерок в 2017 году. Две студентки убивали собак и кошек, а фотографии с измученными животными выкладывали в соцсети. Суд приговорил девушек к заключению. После этого Госдума приняла закон об усилении наказания за живодерство. Теперь максимальный срок лишения свободы за подобные преступления составляет три года.
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