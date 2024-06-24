МЧС: площадь пожара во Фрязине увеличилась до 4 000 квадратных метров

Площадь пожара в здании в подмосковном Фрязине увеличилась до 4 000 квадратных метров, пишет МЧС РФ в своем телеграм-канале

"К месту следует вертолет Ка-32 Московского авиационного центра", – уточнили в сообщении.

По данным министерства, на месте ЧП работает более 100 специалистов и 40 единиц техники. При этом горящее сооружение, по информации холдинга "Росэлектроника", уже не имеет отношения к НИИ "Платан", так как оно перешло в частную собственность в 1990-е.

"Горящее здание не имеет отношения к нашей организации и в целом к оборонной промышленности", – цитирует пресс-службу холдинга ТАСС.

Кроме того, по информации журналистов, в горящем здании произошел взрыв. Об этом сообщил источник в оперативных службах, пишет издание.

О возгорании восьмиэтажного корпуса стало известно 24 июня. Изначально сообщалось о пожаре на пятом этаже, однако вскоре огнем охватило также 6, 7 и 8-й уровни. По данным спасателей, внутри могут находиться 9 человек, при этом один был спасен. Тушение огня продолжается, однако пожарным мешает высокая температура и сильное задымление.

