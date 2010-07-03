Несовершеннолетняя выманила у женщины в соцсети крупную сумму денег

Несовершеннолетнюю жительницу Калининградской области подозревают в том, что, представившись мужчиной в социальной сети, она познакомилась с жительницей Калининграда и обманом выманила у нее крупную сумму денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы СУСК России по региону Наталью Гацко.
По версии следствия, летом 2017 года 17-летняя подозреваемая через социальную сеть под видом мужчины познакомилась с жительницей Калининграда. Подозреваемая несколько раз просила женщину перевести ей деньги на разные расчетные счета.
Потерпевшая рассказала, что с августа 2017 по август 2018 года она перевела своему интернет-знакомому почти 300 тысяч рублей.
"Гурьевским межрайонным следственным отделом СУСК России по Калининградской области в отношении 17-летней жительницы Правдинского района возбуждено уголовное дело. Девушка подозревается в мошенничестве. По уголовному делу допрошена потерпевшая, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в том числе на установление иных лиц, причастных к его совершению", – сказала Гацко.
За это преступление подозреваемой может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.
Ранее пользователи пожаловались в Роскомнадзор и МВД на новый вид мошенничества, связанный с лотереями. По информации СМИ, в Сети предлагали поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с оплатой.
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