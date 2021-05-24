Водитель автомобиля сбил двух детей в Северном Измайлове

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил двух детей на востоке столицы, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На придворовой территории в районе дома 42 на улице 15-й Парковой автомобиль совершил наезд на двух девочек 9 и 10 лет и скрылся с места происшествия", – уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

В правоохранительных органах подтвердили, что пострадавшие направлены на медобследование.

Обстоятельства ДТП уточняются. Ведется розыск водителя автомобиля, совершившего наезд на детей.

Ранее было перекрыто движение в районе пересечения Каширского шоссе и Ясеневой улицы. На данном участке столкнулись два автомобиля.