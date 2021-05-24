В Москве возбудили дело после ножевого ранения подростка

21:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре Москвы мужчина в ходе словесного конфликта нанес ножевое ранение несовершеннолетней. После случившегося СК возбудил уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлию Иванову.
"По данным следствия, вечером 24 мая 2021 года между компанией подростков и мужчиной произошел словесный конфликт вблизи жилых домов, расположенных по улице Большой Почтовой в Москве. После этого мужчина нанес не менее одного удара несовершеннолетней 2003 года рождения, используя предмет, похожий на нож. Девушка получила повреждение в виде резаной раны правой кисти", – рассказала Иванова.
Пострадавшую доставили в городское медучреждение. Для установления всех обстоятельств произошедшего организованы следственные действия.
Ранее съемщик квартиры убил женщину и ранил ножом собственника на севере Москвы. По имеющимся данным, инцидент произошел на Ленинградском проспекте в доме 5, строении 2. Там пенсионер сдавал в аренду несколько комнат.
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