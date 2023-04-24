Ряд школ Щелкова временно перевели на дистанционное обучение из-за угрозы теракта

Фото: телеграм-канал SHOT

15 школ подмосковного Щелкова перевели на дистанционный формат обучения из-за угрозы теракта. Об этом сообщает телеграм-канал администрации городского округа.

"В анонимном телеграм-канале появилась информация об угрозе террористических актов в общеобразовательных школах городского округа Щелково. Сотрудники ЧОП образовательных учреждений переведены на усиленный режим работы", – говорится в сообщении.

Там рассказали, что МВД и ФСБ организовали проверку по факту произошедшего.

Учебным заведениями рекомендовали организовать обучение дистанционно. В первую очередь это касается тех, кто был озвучен в сообщении об угрозе. Уточняется, что спецподразделения проверили школы, там была усилена охрана и контрольно-пропускной режим.

Ранее стало известно, что жертвой теракта в Тель-Авиве стал один человек, еще семеро получили травмы. Злоумышленник совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной, а затем покинул авто и попытался расстрелять людей. Водитель был нейтрализован.

