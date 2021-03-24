Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Калужском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в результате ДТП в районе 27-го километра Калужского шоссе в Новомосковском административном округе. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в экстренном ведомстве.

На магистрали столкнулись две легковых машины – Mini Cooper и Mitsubishi Galant, на месте находятся оперативные службы.

"В результате ДТП пострадали три человека", – добавили в сообщении. Один из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии.

Ранее три человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.