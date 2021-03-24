Три человека пострадали при столкновении двух авто и грузовика на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал департамента транспорта

Два автомобиля и грузовик столкнулись на юго-востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. По предварительным данным, пострадали три человека.

ДТП произошло на Иловайской улице в районе дома 2. Движение транспорта затруднено по улице Нижние Поля в направлении улицы Перервы и в направлении Люблинской улицы, а также по Графитному проезду.

Во вторник, 23 марта, автомобиль Mercedes после столкновения с другой машиной на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда совершил наезд на двух женщин. Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии.

Одна из пострадавших умерла в больнице спустя несколько часов после происшествия. 24 марта стало известно о смерти второй женщины.

По факту произошедшего столичные полицейские возбудили уголовное дело. Сегодня стало известно о задержании предполагаемого виновника аварии.

