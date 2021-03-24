СК начал проверку после обнаружения истощенной девочки в Подмосковье

14:53
Фото: Москва 24
Следственный комитет начал проверку после обнаружения истощенной девочки в Подмосковье, сообщает пресс-служба СК по Московской области.
Уточняется, что СК запросил медицинскую информацию о состоянии здоровья девочки и условиях, в которых она жила. Сейчас ребенка осматривают врачи.
Девочку обнаружили в одном из домов в городе Талдоме. 6-летняя девочка была без одежды и в истощенном состоянии. Ребенка нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по факту неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что ребенка госпитализировали в истощенном состоянии. Девочка не говорит, но идет на контакт.
Прокуратура начала проверку после обнаружения ребенка. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних.
Следственные органы просят прокурора передать следователям уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возбужденного в отношении матери ребенка.
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