СК начал проверку после обнаружения истощенной девочки в Подмосковье

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Следственный комитет начал проверку после обнаружения истощенной девочки в Подмосковье, сообщает пресс-служба СК по Московской области.

Уточняется, что СК запросил медицинскую информацию о состоянии здоровья девочки и условиях, в которых она жила. Сейчас ребенка осматривают врачи.

Девочку обнаружили в одном из домов в городе Талдоме. 6-летняя девочка была без одежды и в истощенном состоянии. Ребенка нашли полицейские, которые следовали за подозрительным мужчиной, скрывшимся от них в частном доме.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по факту неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что ребенка госпитализировали в истощенном состоянии. Девочка не говорит, но идет на контакт.

Прокуратура начала проверку после обнаружения ребенка. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних.

Следственные органы просят прокурора передать следователям уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возбужденного в отношении матери ребенка.

