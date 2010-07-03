В Испании задержали пожилых грабителей банков

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Сотрудники испанской полиции задержали двух пожилых мужчин, грабивших банки в Барселоне, передает РИА Новости.

Сообщается, что задержанным 80 и 73 года. Оба ограбления пожилые мужчины провели по аналогичному сценарию с разницей в два месяца.

В светоотражающей одежде они заходили в отделения банков и, угрожая оружием, требовали содержимое сейфов. Затем злоумышленники связывали руки сотрудникам и посетителям и уезжали на общественном транспорте.

По данным правоохранителей, в первом случае дедушкам удалось украсть 32 тысячи евро, во втором – 45 тысяч. Пожилые грабители планировали еще один налет, уже в Мадриде, но были арестованы.

Выяснилось, что данные немолодые люди были объявлены в розыск в Италии за серию подобных преступлений.

Ранее сообщалось, что грабитель в костюме единорога совершил нападение на магазин в городе Балтимор американского штата Мэриленд. Злоумышленник забрал из кассы деньги, а также взял с одной из полок сигареты.