"Единорог" ограбил магазин в США

Грабитель в костюме единорога совершил нападение на магазин в городе Балтимор американского штата Мэриленд. Об этом пишет The Baltimore Sun.

По информации издания, "единорог" проник в магазин рано утром, когда тот был еще закрыт. Злоумышленник забрал из кассы деньги, а также взял с одной из полок сигареты.

Затем мужчина в костюме и его сообщник скрылись на автомобиле, но попали в аварию. Незадачливых грабителей доставили в больницу. Уточняется, что одного из них уже выписали, а состояние второго врачи оценивают как тяжелое. Полиция начала расследование.