Полиция проверяет сообщение о массовом конфликте в районе станции метро "Южная"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции проверяют информацию о массовом конфликте на юге Москвы, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, в 23:18 от очевидцев на службу "02" поступила информация о массовом конфликте на улице Сумская в районе станции метро "Южная".

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции противоправных действий не обнаружили. В настоящий момент они проверяют близлежащие территории.

Отмечается, что из медицинских учреждений сообщений о травмированных не поступало, также не было заявлений в полицию.