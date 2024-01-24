Губернатор Оренбургской области заявил, что в Ил-76 были местные летчики

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Летчики, служившие в оренбургском военно-транспортном полку, находились в российском военно-транспортном самолете Ил-76, который ВСУ сбили в небе над Белгородской областью. Об этом губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в своем телеграм-канале.

"Погибли все. Экипаж самолета увел опасность от мирных граждан. Это поступок настоящих героев", – написал он.

По мнению Паслера, летчики доказали, что человеческая жизнь имеет огромную ценность для российских военных. Для Украины даже жизнь "своих" ничего не стоит, Киев совершил очередной теракт, считает он.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Регион скорбит, добавил Паслер.

Между тем первый замглавы комитета Госдумы по просвещению, член рабочей группы по вопросам спецоперации Яна Лантратова обратилась к министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложением наградить посмертно членов экипажа самолета Ил-76, передает ТАСС.

Лантратова в том числе предложила рассмотреть возможность присвоения им звания Героев Российской Федерации. Ссылаясь на данные СМИ, она сообщила, что экипаж самолета после получения критических для самолета повреждений решил развернуть борт, чтобы избежать крушения в населенном пункте и жертв среди мирного населения.

По ее мнению, подобное решение – это героический поступок, который заслуживает самой высокой оценки.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, в свою очередь, считает, что подобные теракты очень выгодны украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает радио КП.

Безпалько объяснил, что Зеленский хочет сорвать любые разговоры о заморозке конфликта, потому что для Запада перерыв необходим хотя бы для того, чтобы подготовиться к дальнейшему противостоянию с Россией. Для лидера Украины перерыв в один, два или пять лет будет означать "политическую смерть", его тут же сместят конкуренты, заявил эксперт.

Ранее Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени) по атаке Киева на российский самолет Ил-76.

По данным Минобороны РФ, самолет военно-транспортной авиации РФ Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, упал 24 января в 11:15.

Уточнялось, что ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

В МО РФ отметили, что на борту самолета были шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также три сопровождавших их российских военнослужащих. Все пассажиры самолета и экипаж погибли.

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты составят обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева