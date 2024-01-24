Якутский суд арестовал обвиняемого в убийстве местного жителя

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Якутский городской суд арестовал обвиняемого в убийстве 26-летнего уроженца Якутии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Республики Саха.

22 января правоохранители задержали подозреваемого и других участников конфликта, их доставили в территориальное подразделение Следственного комитета России. Глава республики Айсен Николаев заявил, что случившееся является большим горем для семьи погибшего. Он выразил соболезнования его близким.

Также он рассказал, что подозреваемый является уроженцем одной из стран СНГ и имеет российское гражданство. В результате суд решил арестовать 18-летнего гражданина РФ, обвиняемого в убийстве.

В ходе судебного заседания следователь поддержал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в пресс-службе. Он заявил, что обвиняемый способен помешать производству по уголовному делу, находясь на свободе. Также следователь предположил, что арестованный может скрыться и совершить иное преступление.

Молодого человека арестовали до 21 марта 2024 года. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о волнениях в Якутии, где с помощью соцсетей начали призывать к незаконным акциям, подчеркнул, что у российского общества есть иммунитет к провокациям разного рода. По словам представителя Кремля, правоохранительные органы четко реагируют на любые призывы к противоправной деятельности.

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