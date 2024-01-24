Режим ЧС ввели из-за мощного циклона в Южно-Сахалинске

Фото: телеграм-канал "Лимаренко Brief"

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятной погодной обстановки был введен в Южно-Сахалинске. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко написал в своем телеграм-канале.

В городе бушует сильная метель и ветер.

"В связи с крайне неблагоприятной погодной обстановкой в Южно-Сахалинске объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме", – сообщил он.

Губернатор призвал руководителей всех предприятий перевести сотрудников на дистанционный режим работы, а коммунальщиков обеспечить оперативную уборку основных дорог.

Он также сообщил, что в связи с нулевой видимостью и порывами ветра из соображений безопасности была временно приостановлена работа общественного транспорта. Так как легковой транспорт не справляется с непогодой и буксует, Лимаренко поручил МЧС совместно с ГИБДД патрулировать улицы и растаскивать машины, перекрывающие дороги.

До этого режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявляли в ряде районов Крыма и в Ялте по причине шторма. На устранение последствий непогоды было направлено более 500 сотрудников коммунальных служб, ресурсоснабжающих предприятий и аварийных бригад.



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