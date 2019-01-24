Пожар в жилом доме в Балашихе ликвидировали

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Пожар в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе полностью ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 22.19 полная ликвидация пожара", – сказал собеседник агентства.

Пожарные локализовали пламя на площади 30 квадратных метров, затем открытое горение было ликвидировано.

В пожаре погибли двое мужчин. Предположительно, это рабочие.