СК начал проверку после гибели мужчины при взрыве отопительного устройства

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следователи начали доследственную проверку по факту гибели мужчины на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) в Дубне. Тело 55-летнего мужчины с открытой черепно-мозговой травмой обнаружили в среду, 23 января, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Как уточняется, по предварительным данным, погибший обогревал дом самодельным отопительным устройством. Из-за неисправности устройства мог произойти хлопок, который привел к трагическим последствиям.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.