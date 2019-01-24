Очевидец рассказал о хлопке в квартире на севере Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В одной из квартир на улице Костромская на севере Москвы произошел хлопок. Там нарушено остекление, повреждена мебель. Однако ни дыма, ни огня не было видно.

Житель пострадавшего дома Никита в разговоре с порталом Москва 24 сообщил подробности. "Слышал хлопок, это был второй этаж первого подъезда", – поделился очевидец. При этом он уточнил, что "дом не газифицирован".

По информации правоохранительных органов, возможной причиной произошедшего мог стать взрыв самогонного аппарата. Комментируя эту версию, Никита отметил, что "в этом доме, в принципе, живут любители выпить". "Есть и безработные, и обычные водилы. Зимой особо не буянят, а вот когда тепло на улице, к дому подходишь, уже стоят у подъезда, квасят", – сказал он.

По словам соседей, хозяин квартиры живет там с рождения. ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД по Москве сообщил, что сам хозяин не пострадал и в момент инцидента спал.