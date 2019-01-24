На севере Москвы в квартире жилого дома произошел хлопок

Фото: Агентство "Москва"

В одной из квартир улице Костромская произошел хлопок, там нарушено остекление, передает ТАСС.

По информации сотрудников правоохранительных органов, дом не был газифицирован. Информации о пострадавших нет. К месту происшествия выехали сотрудники полиции и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Москве внеплановые проверки газового оборудования в жилом и нежилом фондах продлили до конца января. Дополнительно проводится инструктаж для собственников помещений и руководителей управляющих компаний. Жителям столицы выдают памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования.